Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Randalierer tritt gegen Autos- Polizeigewahrsam

Siegen (ots)

In Siegen-Weidenau ist es am Montagabend(24.06.2019) zu Sachbeschädigungen an zwei Autos gekommen. Ein Augenzeuge beobachtete wie ein 19-Jähriger gegen zwei in der Straße Schneppenkauten geparkte Autos trat. Die alarmierten Beamten konnten den Übeltäter in unmittelbarer Nähe antreffen. Der Randalierer war alkoholisiert und musste von den Einsatzkräften gefesselt werden. Er verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Der entstandene Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

