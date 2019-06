Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Misslungene Fahrübung

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00.20 Uhr, endete die Fahrt eines 19jährigen Lemgoers mit dem Pkw in dem Zaun eines Verbrauchermarktes im Entruper Weg. Der 19-jährige hatte auf dem Parkplatz des Marktes gänzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und hatte dort letztlich einen Zaun durchbrochen und war im Graben zum Stillstand gekommen. Der ebenfalls 19jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ferner war er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. EUR11.500,- geschätzt.

