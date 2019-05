Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 25.05.2019

Diepholz (ots)

- PI Diepholz -

Einbruch in Bürogebäude in Diepholz

In der Nacht vom 23.05 auf den 24.05.2019, dringen unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Niedersachsenstraße in Diepholz ein. Nachdem das Gebäude durch die Täter durchsucht worden ist, wird dort befindliches Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz entgegen. 05441-9710

Einbruch in Wohnhaus in Drebber

Im Zeitraum vom 22.05 bis zum 24.05.2019, nutzen unbekannte Täter die Abwesenheit einer Anwohnerin aus der Bahnhofstraße in Drebber aus und dringen über die Terrassentür in das Wohnhaus ein. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz entgegen. 05441-9710

Trunkenheit im Verkehr in Wagenfeld

Am 24.05.2019, um 17:55 Uhr, wird auf der Mindener Straße in Wagenfeld, ein 71 jähriger Kleinkraftradfahrer aus Wagenfeld von der Polizei Diepholz kontrolliert. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Test ergibt einen Wert von 1,17 Promille. Nach einer Blutentnahme muss der Fahrzeugführer nun mit einem Strafverfahren rechnen. Die Weiterfahrt wird untersagt.

Trunkenheit im Verkehr in Diepholz

Am 24.05.2019, um 20:05 Uhr, befährt eine 43 jährige Fahrradfahrerin aus Diepholz die Maschstraße in Diepholz. Die Fahrradfahrerin stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol, sodass ein vorläufiger Test vor Ort nicht möglich war. Zuvor ist die Diepholzerin wiederholt polizeilich aufgefallen und hat Platzverweise und Anordnungen, dass Fahrrad stehen zu lassen, missachtet. Nun muss die uneinsichtige Radfahrerin mit einem Strafverfahren und einer empfindlichen Strafe rechnen.

- PK Sulingen -

1. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 24.05.19, führten Beamte der Polizei Sulingen Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Borstel (B214) durch. Ein 31jähriger Delinquent aus Stolzenau konnte bei der Überprüfung lediglich eine Fahrerlaubnis der Republik Moldau vorweisen. Diese ist inzwischen in Deutschland nicht mehr gültig, weshalb ein Verfahren wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Bei der weiteren Überprüfung ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Beschuldigte sich illegal in Deutschland aufhält. Die Ermittlungen werden dahingehend vom PK Sulingen und vom PK Stolzenau fortgeführt.

2. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten in Siedenburg

Am Freitag, 24.05.19 gegen 16:20 Uhr kam es in Siedenburg, L352, zu einem Verkehrsunfall. Ein 19jähriger Mann aus Schwaförden beabsichtigte mit seinem Pkw Skoda Octavia vom Mellinghäuser Kirchweg kommend nach links auf die Vorderstraße in Richtung Ort abzubiegen. Dabei übersah er den aus dem Ort kommenden Pkw Daimler-Benz eines 55jährigen Siedenburgers. Die im Pkw des Siedenburgers mitfahrende 3jährige Enkeltochter wurde leicht Verletzt (Schmerzen am Bein). An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 16.000 Euro geschätzt.

3. Randalierende Halbstarke verwüsten die Sulinger Innenstadt

Am frühen Samstagmorgen (in der Zeit von Mitternacht bis ca. 01:45 Uhr) streiften bislang unbekannte Personen durch die Lange Straße und stießen mindestens 10 aufgestellte Blumenkübel um. Weiterhin wurde der Innenraum einer Bankfiliale verwüstet und bei einem Blumenhändler die Dekoration sowie weitere Blumenkübel umgeworfen. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Sulingen (Tel. 04271/949-0). Die Auswertung von Videoaufnahmen läuft bereits.

- PK Syke -

Bassum - Diebstahl

Am Mittwoch, den 22.05.2019, zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter in Bassum, Im Winkel 2, ein großer Sonnenschirm sowie eine Akku-Strauchschere mit einem Gesamtwert von 170,- Euro von der Terrasse entwendet. Die Täter konnten unbekannt entkommen. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Syke (04242/9690) oder der Polizei Bassum (04241/802910) gemeldet werden.

Syke - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, den 24.05.2019, gegen 14:30 Uhr, wurde eine 51-Jährige Pkw-Fahrerin aus Syke an der Herrlichkeit in Syke einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle konnte eine erhebliche Alkoholbeeinflussung (AAK 1,49 Promille) festgestellt werden. Gegen die Beschuldigte wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ihr eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Schwarme - Verkehrsunfall mit einer schwerst-und einer leichtverletzten Person

Am Freitag, den 24.05.2019, gegen 16:20 Uhr, befährt ein 21-Jähriger Kraftrad-Fahrer die Sprakener Straße, 27327 Schwarme. Im Verlauf einer Linkskurve gerät der Kraftrad-Fahrer in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit einem 60-Jährigen Wohnmobil-Fahrer. Der Kraftradfahrer wird schwerstverletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Wohnmobilfahrer verletzt sich leicht. An den beiden beteiligten Kraftfahrzeugen entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von 6500,- Euro.

Syke - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, den 23.05.2019, gegen 19:50 Uhr, möchte ein 14-Jähriger die Ristedter Hauptstraße, 28857 Syke, mit seinem Fahrrad überqueren. Hierbei missachtet er die Vorfahrt der von links kommenden 31-Jährigen Pkw-Fahrerin. Die Pkw-Fahrerin kann einen Aufprall nicht mehr verhindern. Der 14-Jährige wird leicht verletzt. Darüber hinaus entsteht Sachschaden in Höhe von 500,- Euro an dem beteiligten Pkw.

Bassum - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Samstag, den 25.05.2019, gegen 08:25 Uhr, befährt ein 18-Jähriger Pkw-Fahrer die L332 in 27211 Bassum, aus Richtung Neubruchhausen in Fahrtrichtung Bassum. Im Verlaufe einer Linkskurve kommt der 18-Jährige zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab, kann jedoch nochmal auf die Straße lenken. Hierbei kommt er ins Schleudern und kommt im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallt mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der 18-Jährige wird im Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Der 18-Jährige kann durch Feuerwehrkräfte geborgen werden. Im Anschluss wird er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Baum und am Pkw entsteht Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5000,- Euro.

- PK Weyhe -

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 24.05.2019 gegen 08:00 Uhr ereignete sich in Weyhe im Einmündungsbereich der Straße Scharmarsch und der Kirchweyher Straße (L334) ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 48-jährige Weyherin, welche mit ihrem VW Golf die Straße Scharmarsch befuhr, übersah beim Abbiegevorgang auf die Kirchweyher Straße den VW Multivan einer 35-jährigen aus Weyhe, welche in Richtung Kirchweyhe unterwegs war. Durch die Kollision zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 22.000,- EUR.

