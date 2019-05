Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.05.2019

Diepholz (ots)

- PI Diepholz -

Verkehrsunfall mit Flucht in Lembruch

Am Mittwoch, dem 22.05.2019, befährt um 19:05 Uhr, der 13 jährige Radfahrer aus Lembruch, den Radweg der L 853 ( Eickhöpen ) in Fahrtrichtung Lembruch. Ein von hinten kommender Pkw touchiert beim Vorbeifahren den Hinterreifen des Kindes, sodass dieser zu Fall kommt. Durch den Sturz wird das Fahrrad beschädigt. Der Radfahrer bleibt unverletzt. Nach dem Zusammenstoß entfernt sich der Pkw Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Fahrzeugführer nimmt die Polizei Diepholz entgegen. 05441/9710

Diebstahl von Ampelzubehör in Wagenfeld

In der Nacht vom 21.05 zum 22.05.2019, entwenden unbekannte Täter auf der Oppenweher Straße in Wagenfeld, zwei Lkw-Batterien einer Baustellenampel. Hinweise nimmt die Polizei Wagenfeld entgegen. 05444/994200

- PK Sulingen -

Trunkenheit im Straßenverkehr Ort: 27232 Sulingen, Am Bahnhof Zeit: Mi., 22.05.2019, geg. 16:35 Uhr

Ein 43-jähriger Sulinger sowie eine 28-jährige Sulingerin, waren mit Fahrrädern auf der Straße ,,Am Bahnhof'' unterwegs. Beide waren offensichtlich stark alkoholisiert, was Alkoholtests mit Werten von jeweils deutlich mehr als 2 Promille auch bestätigten. Die Entnahme von Blutproben wurde veranlasst und entsprechende Ermittlungs- verfahren eingeleitet.

- PK Syke -

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden, Trunkenheit im Verkehr

Ein 55-jähriger Martfelder befuhr am 23.05.2019, um 11.10 Uhr, mit seinem Fahrrad die Straße "Am Seniorenheim" in Martfeld in Richtung der Bremer Str. und überquert diese im Einmündungsbereich. Dabei übersieht er den PKW eines 29-jährigen Asendorfers, der die bevorrechtigte Bremer Str. in Richtung Schwarme befuhr. Es kam zur Kollision, bei der sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zuzieht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden von insgesamt ca. EUR 100,-. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Fahrradfahrer unter Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,93 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

- PK Weyhe -

- Fehlanzeige -

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Brinkmann, Wachdienstleiter



Telefon: 05441 / 971-0

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell