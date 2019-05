Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall in Martfeld - Vorfahrtsunfall in Twistringen mit einem Verletzten ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Unfallflucht

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch 19.00 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in Seckenhausen beim Ausparken einen weißen Seat Altea beschädigt. Dabei ist ein Schaden von circa 1000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

Syke - Einbruch

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 02.20 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Siemensstraße eingebrochen. Die Unbekannten gelangten durch ein Fenster in das Bürogebäude. Hier brachen sie Türen auf und durchsuchten mehrere Räume. Die Einbrecher konnten unerkannt wieder entkommen. Über das erlangte Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Martfeld - Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Am Donnerstag, den 23.05.2019, gegen 11:10 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann aus Martfeld mit seinem Fahrrad die Straße Am Seniorenheim in Richtung Bremer Straße (L 331). Am Einmündungsbereich überquerte der Martfelder die L 331 ohne auf den von links kommenden Pkw zu achten und kollidierte mit diesem. An dem Pkw und dem Fahrrad entsteht Sachschaden. Der Radfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Radfahrer eine Atemalkoholkonzentration von über 1,9 Promille festgestellt. Den Martfelder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Twistringen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, den 23.05.2019, gegen 06:40 Uhr, befuhr eine 42-jährige Frau aus Litauen mit ihrem Pkw, Opel Astra, die Raiffeisenstraße in Richtung Bahnhof Twistringen. Beim Überqueren der Industriestraße übersah sie eine 53-jährige Frau aus Twistringen, welche die Industriestraße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße mit ihrem Ford Kuga befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Ford Kuga der Twistringerin gegen einen Lichtmast prallte. Die Twistringerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

