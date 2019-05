POL-DH: --- Spendensammler in Sulingen - Unfallfluchten in Bassum und Bruchhausen-Vilsen

Polizeiinspektion Diepholz

Stuhr - Ladendiebstahl

Am 21.05.2019, gegen 15:30 Uhr, kam es im Supermarkt Lidl in der Carl-Zeiss-Straße zu einem Ladendiebstahl durch den 26-jährigen Beschuldigten und einem weiteren unbekannten Täter. Beide betraten den Supermarkt mit einem mitgebrachten Trolley und Rucksack und verstauten größere Mengen Kaffee und Zahnpasta darin. An der Kasse wollten sie dann eine Pizza bezahlen. Als sie von der Kassiererin auf den Inhalt der Taschen angesprochen wurden, flüchteten sie. Der 26-jährige Beschuldigte konnte im Nahbereich durch die Polizei festgenommen werden. Die Ware im Wert von 250 Euro wurde an der Kasse zurückgelassen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am 21.05.2019, gegen 17:15 Uhr, kam es auf der Blockener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 30-jährigen BMW-Fahrer aus Stuhr und einem 61-jährigen Dacia-Fahrer aus Bremen. Der BMW-Fahrer befuhr die Straße Stuhrreihe und fuhr als Wartepflichtiger in den Kreuzungsbereich Blockener Straße ein. Dabei übersah er den Dacia-Fahrer, der die Blockener Straße in Richtung Groß Mackenstedt befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Der Dacia-Fahrer wurde dadurch leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9000 Euro.

Sulingen - Betrug durch Spendengeldsammlung

Am Montag, 20.05.2019 und Dienstag, 21.05.2019, sammelten drei Personen widerrechtlich im Stadtgebiet Sulingen Spenden für einen nicht existenten Landesverband für Behinderte und Taubstumme. Durch Ermittlungen der Polizei wurde festgestellt, dass es sich bei den Personen um sogenannte Reisende handelte, die in der Vergangenheit wiederholt in gleicher Weise polizeilich in Erscheinung getreten sind. Es liegen der Polizei bisher keine belastbaren Erkenntnisse vor, dass es den Personen tatsächlich gelang Geldspenden einzusammeln. Mögliche Spender und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, 04271 / 9490, zu melden.

Sulingen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am gestrigen frühen Abend gegen 18:00 Uhr meldete sich bei der Polizei ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer und gab den Hinweis auf eine vor ihm fahrende PKW-Führerin, die in deutlichen Schlangenlinien auf der Strecke von Sudwalde nach Sulingen unterwegs war. Die sofort eingesetzte Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug wenig später antreffen und stoppen, am Steuer saß eine 23-jährige Frau aus Barenburg. Schnell stellte sich während der Kontrolle auch der Grund für den Fahrstil der jungen Frau heraus, diese stand deutlich unter dem Einfluss von Drogen. Ein Schnelltest vor Ort brachte dann Gewissheit, so dass die Frau mit auf die Wache musste. Hier wurde ihr neben einer Blutprobe auch gleich der Führerschein abgenommen. Die Polizei leitete gegen die 23-jährige ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Auf ihren Führerschein wird die junge Frau vermutlich eine lange Zeit verzichten müssen.

Bruchhausen-Vilsen - Unfallflucht

In Bruchhausen-Vilsen, in der Kanalstraße, kam es in der Zeit vom 20.05.19, 18.00 h, bis zum 21.05.19, 07.05 h zu einem Verkehrsunfall, als ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten, schwarzen PKW BMW vermutlich im Vorbeifahren beschädigte. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne weitere Feststellungen zu seiner Beteiligung zu ermöglichen. Der entstandene Schaden dürfte sich auf ca. 1000,-Euro belaufen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/93851-0.

Bassum - Unfallflucht

Am Dienstag, 21.05.2019, zwischen 11.00 und 15.00 Uhr, kam es in Bassum, in der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall, als ein weißer Transporter, Daimler Sprinter, der auf dem Parkstreifen ordnungsgemäß abgestellt war, im Vorbeifahren von einem unbekannten Kfz beschädigt wurde. Die linke Fahrzeugseite wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bassum, Tel. 04241/80291-0.

