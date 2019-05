Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Autofahrer gefährdet Kind auf dem Fahrrad in Weyhe - Diebstahl von Teilen eines Lkw in Wehrbleck ---

Weyhe - Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Am Montag zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr kam es durch unbekannte Täter in Weyhe/Kirchweyhe zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Baustellenfahrzeug. Die Täter entnahmen die Geldbörse aus der Arbeitstasche eines 60-jährigen Geschädigten aus Bassum. Es entstand ein Schaden von circa 130 Euro.

Stuhr - Versuchter Einbruch

In der Zeit von Samstag 15.30 Uhr bis Montag 10.30 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Tür vom Dänischen-Bettenlager in der Proppstraße aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude fand nicht statt. Es entstand ein Schaden von circa 600 Euro

Weyhe - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Montag zwischen 15.00 und 16.00 Uhr kam es in Weyhe in der Straße Grenzweg in Lahausen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gefährdete ein 9-jähriges Kind auf einem Fahrrad. Der unbekannte Täter befuhr die Grenzstraße an einer unübersichtlichen Stelle mittig auf der Fahrbahn ohne seine Geschwindigkeit zu verringern, obwohl ihm das 9-jährige Kind entgegenkam. Beim Vorbeifahren waren nur wenige Zentimeter Platz zwischen PKW-Fahrer und Kind. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Weyhe, 0421 / 80660, entgegen.

Wehrbleck - Diebstahl an LKW

In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem auf einer Baustelle in Wehrbleck / Buchhorst abgestellten LKW eine Stoßstange mit Beleuchtungseinrichtung, Scheibenwischer, Ersatzreifen und auf dem Fahrzeugdach angebrachte Blinker im Wert von ca. 1000.- Euro.

Sulingen - Unfall

Am 20.05.2019, um 05:05 Uhr, befuhr ein 31 Jahre alter Kirchseelter mit seinem Transporter der Marke Ford die Barenburger Straße Richtung Barenburg. Zunächst fuhr er versehentlich an der nach links abgehenden Straße "Am Deepenpool " vorbei, obwohl er ursprünglich in diese Straße einbiegen wollte. Er bremste seinen Transporter daraufhin bis zum Stillstand ab und fuhr rückwärts. Dabei achtete er aus Unachtsamkeit nicht auf den nachfolgenden Verkehr und kollidierte dann mit dem Pkw Ford eines 65 Jahre alten Sulingers. An den beteiligten Kfz entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

