POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 19.05.2019

Syke - Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 18.05.2019, gegen 22:20 Uhr, befährt ein 36-jähriger Mann aus Syke mit seinem Fahrrad die Straße Schloßweide in Fahrtrichtung Stadtmitte. Hierbei fällt der Mann durch seine sehr unsichere Fahrweise einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Syke auf, welchen ihn kurz darauf anhält und kontrolliert. Bei dem Mann wird bei einem freiwilligen Atemalkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von 1,55 Promille festgestellt. Aufgrund der zuvor beobachteten Ausfallerscheinungen erwartet den Syker nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Asendorf - Auffahrunfall mit fünf leichtverletzten Personen Am Samstag, den 18.05.2019, gegen 11:55 Uhr, befährt ein 39-jähriger Mann aus Burgwedel mit seinem Ford S-Max die Alte Heerstraße, Bundesstraße 6, in 27330 Asendorf in Fahrtrichtung Bremen. In Höhe einer innerorts gelegenen Tankstelle bemerkt der Burgdorfwedler zu spät, dass die vorausfahrenden Pkw anhalten und fährt auf den stehenden Skoda Oktavia eines 35-jähigen Mannes aus Auetal auf. Der Skoda wird, aufgrund der Wucht des Aufpralles, gegen den vor ihm stehenden VW Passat eines 51-jährigen Mannes aus Hannover geschleudert. Bei dem Verkehrsunfall werden insgesamt fünf Fahrzeuginsassen, darunter ein vierjähriges Kind, leicht verletzt. Die Bundesstraße wird während der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise beidseitig gesperrt. Syke- Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer Am Samstag, den 18.05.2019, gegen 14 Uhr, befährt 46-jähriger Mann aus Delmenhorst mit seinem Opel Signum die Straße Herrlichkeit, Bundesstraße 6, in 28857 Syke in Fahrtrichtung Nienburg. Als der Delmenhorster seinen Pkw abbremst, reagiert der hinter ihm fahrende 18-jährige Motorradfahrer aus Weyhe zu spät, fährt auf den vorausfahren Opel mit seiner Honda PC 57 auf und kommt zu Fall. Beim Sturz verletzt sich der Motorradfahrer am Arm.

PK Sulingen

Sachbeschädigung in Wehrbleck

In der Zeit vom 10.05. - 17.05.2019 wurden durch unbekannte Täter in Wehrbleck, Schaftrift, auf einem Vereinsgelände des örtlichen Boßelclubs die vorhandenen Bänke, eine Wasserpumpe, sowie das Standwerk einer Büffetkiste beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 160 EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271 - 9490 zu melden.

Brand einer Beregnungsmaschine

Am 18.05.2019 um 19:30 geriet in Sulingen, Thiermann, vermutlich durch einen technischen Defekt an der Bremse, eine Beregnungsmaschine in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Nordsulingen gelöscht werden. Die Beregnungsmaschine wurde bei dem Feuer zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Am 17.05.2019 kam es in der Sulinger Innenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Zunächst parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug in der Zeit von 16:50-17:05 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz Papenheide und anschließend von 17:05 Uhr bis ca. 18:30 Uhr am Fahrbahnrand im Amselweg. Beim Zurückkehren zu ihrem Fahrzeug stellte sie frische Kratzer an der gesamten rechten Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich nicht als Schadenverursacher gemeldet und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Sulingen unter 04271 - 9490 zu melden.

Ehrlicher Finder

Am 18.05.2019 gegen 11:25 Uhr wurde in der Sparkasse Sulingen eine Geldbörse mit mehr als 700 EUR Bargeld und sämtliche Papieren aufgefunden. Der Finder begab sich auf dem direkten Wege zur Polizei Sulingen und gab die Fundsache ab.

Noch während die Fundsache auf der Wache bearbeitet wurde, erschien wenig später die Eigentümerin auf der Wache und wollte den Verlust ihrer Geldbörse anzeigen. Nach Verifizierung konnte ihr das Eigentum wieder ausgehändigt werden. Die Polizei Sulingen und die Eigentümerin bedankt sich bei dem ehrlichen Finder.

PK Weyhe

1. PKW-Aufbruch auf Friedhofsparkplatz in 28816 Stuhr Samstag, 18.05.19, 16.20h - 16:45h 28816 Stuhr, Stuhrer Landstraße Nur kurze Zeit war ein Nissan Qashqai einer 30jährigen Bremerin auf dem Parkplatz des Friedhofs in Stuhr Moordeich abgestellt, als ein unbekannter Täter ihre Abwesenheit nutzte und durch das Einschlagen einer Scheibe eine im Innenraum des Fahrzeugs abgelegte Handtasche erbeutete. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 1500 Euro geschätzt. 2. Brand eines Traktors in 28816 Stuhr Samstag, 18.05.19, gg. 16.15h 28816 Stuhr, Weidenstraße Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Traktor der Marke Fendt eines Landwirts aus Stuhr während der Feldarbeit in Brand. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Der alarmierten Feuerwehr gelang es schließlich, das Feuer zu löschen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. 3.Verkehrsunfall in 28844 Weyhe mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden Samstag, 18.05.19, 13 Uhr 28844 Weyhe, Hauptstraße / Einmündung Böttcherei Ein 18jähriger aus Weyhe beabsichtigte, mit seinem VW Golf von der Hauptstraße nach links in die Straße Böttcherei abzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich infolge Unachtsamkeit einen entgegenkommenden 20jährigen aus Weyhe, der ebenfalls mit einem VW Golf die Hauptstraße in Richtung Kirchweyhe befuhr. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde der 20jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 17000 Euro. 4.Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rennradfahrer in 28816 Stuhr Samstag, 18.05.19, 16.50h 28816 Stuhr, Stuhrbaum Ein 45jähriger aus Stuhr befährt mit seinem Rennrad die Straße Stuhrbaum in Richtung Brinkum. Hierbei übersieht er vermutlich infolge Unachtsamkeit einen ordnungsgemäß auf der Fahrbahn abgestellten Pkw BMW und fährt frontal in das Fahrzeugheck. Der Radfahrer stürzt zu Boden und erleidet schwere Gesichtsverletzungen. Er wird nach Erstversorgung durch Rettungssanitäter in ein Krankenhaus verbracht. Am hochwertigen Rennrad entsteht Totalschaden, am Pkw leichter Blechschaden an der Heckpartie. Die Gesamtschadenshöhe wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt.

