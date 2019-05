Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 18.05.2019

Diepholz (ots)

PI Diepholz

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

Bassum - Verkehrsunfall ohne verletzte Personen-

Am 17.05.2019, um 18:45 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Aurich die Harpstedter Straße (L776) in Bereich der Ortschaft Groß Hollwedel aus Harpstedt kommend in Fahrtrichtung Bassum und kollidierte im Rahmen eines Überholvorganges mit dem entgegenkommenden Pkw einer 56-jährigen aus Oldenburg. Der Pkw der 56-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auch ca. 9000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Unfallort: 28844 Weyhe, OT Erichshof, Bundesstraße 6 ..Unfallzeit: 17.05.2019, gg. 07.40 Uhr Unfallhergang: Ein 18jähriger Pkw-Führer aus der Gemeinde Stuhr befuhr die Straße Herrenweide in Erichshof und wollte an der Kreuzung zur Bundesstraße 6 nach rechts auf diese einbiegen. Beim Einbiegen übersah er den auf dem Radweg der Bundesstraße fahrenden, bevorrechtigten 14jährigen Fahrradfahrer aus der Gemeinde Weyhe. Es kam zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und dem Pkw, worauf der Fahrradführer stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Trunkenheit im Verkehr Vorfallsort: 28816 Stuhr, Meenheit Vorfallszeit: 17.05.2019, gg. 15.00 Uhr Hergang: Bei einer Verkehrskontrolle in Stuhr, in der Straße Meenheit, konnten die Beamten des Polizeikommissariats eine 51jährige Pkw-Führerin kontrollieren. Bei der Kontrolle wurde erheblicher Atemalkholgeruch festgestellt. Ein Test am Alcomaten ergab 2,13 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die 51jährige aus der Gemeinde Stuhr ist ab jetzt ohne Führerschein unterwegs.

Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis Vorfallsort: 28816 Stuhr, Bremer Straße Vorfallszeit: 17.05.2019, gg. 03.50 Uhr Hergang: Bereits am Morgen des 17.05.2019, gg. 03.50 Uhr, konnte auf eine Tankstellengelände an der Bremer Straße in Stuhr ein 30jähriger Pkw-Führer aus Bochum kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde festgestellt, er vor dem Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hat. Ein Atemalkoholtest ergab 1,05 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und natürlich wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, PK --- WDL ---

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell