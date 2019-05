Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Bassum und Siedenburg - Unfallflucht mit hohem Schaden in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Siedenburg - Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten aus einem Schuppen auf der Grünabfallsammelstelle in Siedenburg, Allee, eine Motorsense der Marke Stihl. Da die Sense längere Zeit nicht gebraucht wurde, wurde auch der Diebstahl erst jetzt bemerkt. Der Täter muss im Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 15.05.2019 den Schuppen aufgebrochen haben und die Motorsense entwendet haben. Die Polizeistation Siedenburg bittet eventuelle Zeugen, sich unter 04272 / 1399, zu melden.

Bassum - Einbruch

Die Nacht von Mittwoch zu Donnerstag nutzten bislang unbekannte Täter zu einem Einbruch in ein Zoogeschäft in der Industriestraße. Der oder die Täter gelangten durch ein Seitenfenster in das Geschäft. Hier durchsuchten sie das Büro und den Verkaufsraum. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen zwei Laptops und Münzgeld. Der Schaden wird auf über 1000 Euro beziffert.

Stuhr - Unfallflucht

Ein 52-jähriger Halter eines Pkw Toyota hatte gestern in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellt. Als er nach seinem Einkauf zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er erhebliche Beschädigungen an der vorderen linken Seite fest. Ein unbekanntes Fahrzeug muss beim Ein- bzw. Ausparken gegen den Toyota gefahren sein. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Toyota entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro.

