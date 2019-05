Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schweinetransporter in Asendorf umgekippt - Hoher Schaden bei Unfallflucht in Barnstorf ---

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Diepholz (ots)

Asendorf - Schweinetransporter umgekippt

Gestern Morgen kam es auf der Alten Heerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw, welcher Schweine transportierte. Der 62-jährige Lkw-Fahrer aus Asendorf befuhr die Bundesstraße 6 aus Richtung Nienburg. In Asendorf beabsichtigte er, nach links in die Uepser Straße abzubiegen. Dabei bog er vermutlich im falschen Winkel in die Straße ein, sodass der Anhänger des Gespanns umkippte. Auf dem Anhänger befanden sich etwa 90 Schweine. Fünf Schweine überlebten den Unfall nicht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Eine Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. (Foto zum download im presseportal)

Syke - Verkehrsunfälle

Gestern Morgen gegen 10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 6 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Seat und einem VW. Ein 79-jähriger VW-Fahrer aus Martfeld beabsichtigte in der Herrlichkeit nach rechts abzubiegen. Eine 59-jährige Seatfahrerin aus Weyhe übersah den Abbiegevorgang und fuhr auf den VW auf, welcher beim Abbiegen aufgrund anderer Verkehrsteilnehmer halten musste. Es kam zum Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird auf etwa 6 500 Euro geschätzt.

Gegen 13 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6. In der Nienburger Straße, OT Steimke, musste ein 51-jähriger Lkw-Fahrer für einen Abladevorgang anhalten. Dies übersah eine hinter dem Lkw fahrende 38-jährige Hyundaifahrerin und fuhr auf den Lkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 6 000 Euro geschätzt.

Weyhe - Diebstahl von Zementfaserplatten

In der Zeit von Dienstag 14.05.2019, 16:00 Uhr - Mittwoch 15.05.2019, 07:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter von der Baustelle der KGS Leeste 35 Zementfaserplatten die sich auf einer Palette befanden und frei zugänglich waren. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro.

Weyhe - Einbruch

In der Zeit von Montag 13.05.2019, 23:00 Uhr - Mittwoch 15.05.2019, 08:11 Uhr kam es in der Pizzeria in der Leester Straße durch unbekannte Täter zu einem Einbruch. Der Täter verschaffte sich über eine auf kipp stehende Terrassierter Zugang in das Gebäude und entwendete diverse Spirituosen, Softdrinks und Bargeld. Die Räumlichkeiten wurden komplett durchsucht. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 15.05.2019, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Blockener Straße in Stuhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 34-Jährigen VW-Fahrerin aus Stuhr und einer 25-Jährigen Mercedes-Fahrerin aus Stuhr. Die VW-Fahrerin befuhr die Straße Neuer Weg und wollte nach links auf die Blockener Straße einbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde sie vermutlich geblendet und übersah die 25-Jährige Mercedes-Fahrerin, die die Blockener Straße in Richtung Heiligenrode befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligte leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von circa 30000 Euro.

Barnstorf - Unfallflucht

Ein Schaden von über 2000 Euro entstand bei einer Unfallflucht auf einem Parkplatz im Niedersachsenweg. Der Besitzer eines Skoda Superb aus Drebber hatte am Dienstag zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er erhebliche Beschädigungen an dem Pkw fest. Ein bislang unbekannter Verursacher musste vermutlich beim Ausparken den Pkw beschädigt haben. Der Verursacher ist seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen und geflüchtet. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, 05441 / 9710, entgegen.

Hüde - Verkehrsunfall

Am Mittwoch gegen 15.35 Uhr wurden bei einem Unfall an der Kreuzung Düverbrucher Straße / Wagenfelder Straße zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Bulgarien übersah beim Abbiegen einen Pkw eines 40-Jährigen aus Münster. Beide Fahrzeuge kollidierten und beide Fahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell