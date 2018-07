POL-DEL: LK Oldenburg, Gem. Wildeshausen: Verkehrsunfall auf der A1 mit einer leicht verletzten Person und erheblichem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Am 07.07.2018, um 04.17 Uhr kam es auf der BAB 1, Rtg. Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord (Gem. Wildeshausen) zu einem Verkehrsunfall. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein Gespann, PKW mit Wohnanhänger, besetzt mit einer Familie aus dem Landkreis Cloppenburg. Von hinten näherte sich mit höherer Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen ein Geländewagen ("Pick up") aus Belgien. Die 37 jährige Fahrzeugführerin aus Belgien war zeitweise unaufmerksam und bemerkte das langsamer Gespann vor sich zu spät. Beim Versuch auszuweichen, traf sie mit ihrem Fahrzeug den Wohnanhänger. Der belgische Geländewagen prallte in die Mittelschutzplanke und blieb erheblich beschädigt auf dem linken Fahrstreifen stehen. Das Wohnwagengespann geriet durch den Anstoß ins Schleudern, prallte in die Mittelschutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 43 jährige Fahrer konnte das Wohnwagengespann anschließend noch auf den Seitenstreifen bewegen. Ein 9 jähriges Kind im Zugfahrzeug wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese geborgen werden mussten. Der Verkehr konnte langsam auf dem Hauptfahrstreifen weiter laufen. Zwecks Absicherung der Schäden an der Mittelschutzplanke musste die Autobahnmeisterei verständigt werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Alle Beteiligten waren auf dem Weg in den Urlaub.

