POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Verkehrsunfall in Elsfleth

Delmenhorst (ots) - Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro ist am Donnerstag, 05. Juli 2018, zwischen 11:00 und 11:15 Uhr, auf dem Famila-Parkplatz in der Weserstraße in Brake entstanden.

Ein 54-jähriger Mann aus Brake parkte seinen Pkw, eine schwarze Mercedes C-Klasse, auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes und stellte nach Rückkehr frische Unfallspuren fest. Sein Pkw wurde dabei vorne rechts beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich unter 04401/935-115 bei der Polizei Brake zu melden.

+++

Eine 19-jährige Frau aus Ovelgönne wurde bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth leicht verletzt.

Sie parkte am Donnerstag, 05. Juli 2018, gegen 18:30 Uhr, mit ihrem BMW rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah dabei den VW Polo einer 21-jährigen Frau aus Elsfleth.

Die 21-Jährige befuhr die Wurpstraße in Richtung Oberrege und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die 19-Jährige klagte nach dem Unfall über Kopf- und Nackenschmerzen.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden, sie waren beide nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt

