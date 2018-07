POL-DEL: LK Oldenburg: Mann bei Verkehrsunfall in Bookholzberg leicht verletzt +++ Rollerfahrer in Ganderkesee betrunken und berauscht

Delmenhorst (ots) - Leichte Verletzungen zog sich ein 50-jähriger Mann aus Ganderkesee bei einem Verkehrsunfall zu.

Er befuhr am Donnerstag, 05. Juli 2018, gegen 17:50 Uhr, mit seinem Mercedes die B212 in Bookholzberg in Richtung Wesermarsch. Kurz hinter der Einmündung zur Huder Straße trat ein bislang unbekannter Fußgänger auf die Fahrbahn und zwang den 50-Jährigen so zum Abbremsen.

Ein folgender, 30-jähriger Mann aus Ganderkesee bremste seinen Pkw ebenfalls ab, konnte ein Auffahren auf das Auto des 50-Jährigen nicht mehr verhindern.

Durch die Wucht des Auffahrunfalls wurde der Mann im Mercedes verletzt. Die Schäden an den Fahrzeugen wurden auf 7.500 Euro geschätzt.

Der Fußgänger setzte seinen Weg fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der unbekannte Fußgänger wurde beschrieben als: - ca. 50-jähriger Mann - 170-180cm groß - rotes T-Shirt - lange Hose - dunkles Basecap

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Ein 32-jähriger Mann aus Ganderkesee geriet am Donnerstag, 05. Juli 2018, gegen 21:00 Uhr, in eine Verkehrskontrolle der Polizei.

Er befuhr dabei mit einem Roller den Gesinenweg und wurde von Beamten der Polizei Wildeshausen gestoppt. Bei der Kontrolle zeigte der Mann Anzeichen, die auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Drogen deuteten.

Entsprechende Tests erhärteten den Verdacht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille, ein Schnelltest hinsichtlich des Drogenkonsums deutete auf eine Beeinflussung von Kokain und THC hin.

Um diese für das Gerichtsverfahren zu bestätigen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

