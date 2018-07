POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Delmenhorst (ots) - Ein 77-jähriger Mann aus Bremen war am Donnerstag, 05. Juli 2018, um kurz nach 16 Uhr, in einen Verkehrsunfall verwickelt. Er befuhr dabei mit seiner Mercedes G-Klasse die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg und verließ diese an der Anschlussstelle Delmenhorst-Adelheide.

An der Einmündung zur Adelheider Straße beabsichtigte er, mit seinem Pkw nach links in Richtung Groß Ippener abzubiegen. Der Mann übersah dabei das Auto einer 65-jährigen Frau aus Delmenhorst, die mit ihrem Mitsubishi auf der Adelheider Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war.

Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zur Berührung. Der Mercedes des Mannes wurde dabei an der rechten Front, der Mitsubishi am rechten Heck beschädigt. Die Schäden wurden später auf insgesamt 4.500 Euro geschätzt.

Während die Frau mit ihrem Pkw an den Straßenrand fuhr, setzte der Mann seine Fahrt fort und fuhr wieder auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen auf. Aufmerksame Zeugen konnten den Vorfall beobachten und das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs angeben.

Über eine Stunde später, gegen 17:15 Uhr, sahen Beamte der Polizei Ganderkesee den Mercedes des Mannes auf der Bundesstraße 213. Diese waren aufgrund eines schweren Motorradunfalls auf der B213 in Höhe der Iserloyer Straße eingesetzt und konnten den Mercedes in Richtung Delmenhorst wegfahren sehen.

Durch Beamte der Polizei Delmenhorst konnte der Mann kurze Zeit später auf der Wildeshauser Landstraße angehalten und kontrolliert werden. Zum Unfallgeschehen machte er keine Angaben, konnte sich die Schäden an seinem Fahrzeug aber auch nicht erklären.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Beschlagnahme des Führerscheins durch das Amtsgericht Oldenburg angeordnet.

