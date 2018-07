POL-DEL: LK Oldenburg: Polizei Wildeshausen bietet Codierung von Fahrrädern an

Delmenhorst (ots) - Das Polizeikommissariat Wildeshausen bietet wieder die Codierung von Fahrrädern an. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr können Interessierte am Mittwoch, 11. Juli 2018, die Dienststelle in der 'Herrlichkeit' aufsuchen.

Mitzubringen sind ein Personaldokument, wenn vorhanden ein Eigentumsnachweis und der Fahrradpass. Auf der Internetseite der Polizei Delmenhorst kann außerdem der Erfassungsbogen heruntergeladen werden. Auf diesem muss schriftlich das Einverständnis zur Datenspeicherung und zur Anbringung eines Aufklebers erklärt werden.

Besitzer von Pedelecs werden gebeten, den Schlüssel für den Akku des Zweirades mitzubringen.

Anmerkung: Die Codierung findet nur einmal im Monat statt. Bis zum Oktober wird die Aktion am zweiten Mittwoch des jeweiligen Monats angeboten. Die weiteren Termine:

08. August 2018 12. September 2018 10. Oktober 2018

