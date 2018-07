POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bookholzberg

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in Bookholzberg eingebrochen. Das Haus wurde am Mittwoch, 04. Juli 2018, gegen 22:30 Uhr, verlassen. Am Morgen des Donnerstags, 05. Juli 2018, wurde der Einbruch um 09:30 Uhr festgestellt.

Die Räume des Hauses in der Straße 'Im Grund' wurden komplett durchsucht. Ob Wertgegenstände entwendet wurden und wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte noch nicht mitgeteilt werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell