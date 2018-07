POL-DEL: LK Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth

Delmenhorst (ots) - Vier Fahrzeuge waren am Mittwoch, 04. Juli 2018, gegen 16:00 Uhr, in einen Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth verwickelt.

Ein 22-jähriger Mann aus Lemwerder befuhr die B212 mit seinem Audi A4 in Richtung Elsfleth. In Höhe der Einmündung Eckflether Helmer bremste er sein Fahrzeug ab, um von der Straße 'Wehrder' nach links abzubiegen.

Der folgende Fahrer eines Opel, ein 24-jähriger Mann aus Brake, bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab und kam hinter dem Audi zum Stehen.

Eine 29-jährige Frau aus Bremen erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Opel auf den bereits stehenden Opel auf. Auf den verunfallten Opel der 29-Jährigen fuhr dann ein weiterer Pkw auf. Dieser wurde von einer 24-Jährigen aus Elsfleth gefahren.

Die 29-jährige Frau aus Bremen erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Die 24-Jährige und ihre 12-jährige Mitfahrerin aus der Nähe von Buxtehude wurden leicht verletzt.

Der Mann aus dem Opel erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, der Audi-Fahrer blieb unverletzt.

Die Schäden an den Fahrzeugen waren zum Teil beträchtlich. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 19.000 Euro geschätzt.

Da die Fahrbahn der B212 nach dem Unfall blockiert und verunreinigt war, wurde eine Sperrung errichtet. Diese konnte um 17:44 Uhr aufgehoben werden.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell