POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in Ahlhorn +++ Verkehrsunfälle in Hatten und Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Montag, 02. Juli 2018, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 04. Juli 2018, 19.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn ein und stiegen in das Haus ein.

Im Gebäude wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht, entwendet wurde offensichtlich nichts. Der entstandene Sachschaden wurde auf 800 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Zwei Frauen wurden bei einem Verkehrsunfall in Hatten verletzt.

Eine 47-jährige Frau aus der Gemeinde Hatten befuhr dabei am Mittwoch, 04. Juli 2018, gegen 17 Uhr, mit ihrer Mercedes B-Klasse die Hauptstraße. In Höhe der Einkaufsmärkte wollte sie nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt halten.

Eine nachfolgende 27-jährige Frau aus der Gemeinde Hatten erkannte das Bremsmanöver und stoppte ihren VW Golf ebenfalls.

Ein dahinter fahrender, 49-jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten konnte seinen Klein-Lkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw der 27-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf die B-Klasse aufgeschoben. Die beiden Frauen wurden dadurch leicht verletzt.

Die Schäden an den beteiligten Fahrzeugen wurden auf 5.000 Euro geschätzt.

Zwei betrunkene und befreundete Radfahrer waren am Donnerstag, 05. Juli 2018, 02:45 Uhr, in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Sie befuhren nebeneinander den Radweg der Wittekindstraße in Richtung Hunte. Während der Fahrt kam es zur Berührung der beiden Männer aus Wildeshausen. Der 25-Jährige kam dadurch zu Fall und zog sich Kopfverletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der 35-Jährige konnte einen Sturz verhindern und blieb unverletzt.

Da beide unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen, mussten ihnen Blutproben entnommen werden.

