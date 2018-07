POL-NB: Das als gestohlen gemeldete Boot wurde wieder aufgefunden

Waren (ots) - Auf Grund der Veröffentlichung des Bootsdiebstahls in den sozialen Medien (PM vom 03.07.2018 09:40 Uhr) meldete sich ein Bürger am Nachmittag des 03.07.2018 bei der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren und teilte mit, dass er das beschriebene Ruderboot in einer Bootsanlage "Am Schwalbenberg" am Tiefwarensee gesehen habe. In der Folge sind die Beamten mit dem Hinweisgeber zum Hafen gefahren und haben das im Schilf aufgefundene Sportboot gesichtet. Die Rumpfnummer des Bootes stimmte mit der Nummer des entwendeten Bootes überein. Somit konnte das Ruderboot wenig später an den Eigentümer übergeben werden, der sichtlich erleichtert war.

Derzeit kann noch nicht gesagt werden, ob ein Diebstahlsversuch, ein unbefugter Gebrauch oder ein einfaches Wegtreiben des Bootes ursächlich war. Die Ermittlungen dazu dauern an.

