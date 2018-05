POL-E: Essen: Unbekannter Täter besprüht Seniorin mit Reizgas - Foto- Wer kennt den Mann?

Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Am Sonntag, 18. März 2018, kam es in einem Seniorenstift auf der Brückstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Als eine 84-jährige Bewohnerin, gegen 18 Uhr, das Badezimmer ihres Wohnraums verließ, stand plötzlich ein unbekannter, schwarz gekleideter Mann vor ihr. Ohne Vorwarnung besprühte der Unbekannte die Seniorin mit Reizgas, nachdem diese versucht hatte den Notknopf zu drücken. Die Frau ging zu Boden und verletzte sich dabei leicht, woraufhin der Mann die Flucht ergriff. Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: Er soll circa 50-55 Jahre und in etwa 165-170 Meter groß sein. Der Mann hatte eine schlanke Statur, eine Glatze mit Haarkranz und ein europäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war der Täter mit einem dunklen Mantel sowie dunklen Schuhen. Er führte während der Tat eine schwarze Umhängetasche mit sich. Der Ermittler des Kriminalkommissariats 34 fragt: Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise zu dem Täter nimmt das Essener Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / SaSt

