POL-E: Essen: Unbekannter schubst 90-Jährigen vom Fahrrad - Radfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45139 E-Ostviertel: Am Montagnachmittag (30. April) schubste ein unbekannter Mann einen Radfahrer, der sich auf dem Gehweg der Elisenstraße befand, unvermittelt von seinem Fahrrad. Gegen 15.30 Uhr fuhr der 90- Jährige mit seinem Fahrrad über den Gehweg. Am Gehwegrand stand ein fremder Mann. Als er sich auf seine Höhe befand, schubste der Fremde ihn plötzlich vom Rad. Als der Bocholder sich nach dem Sturz aufrappelte und sich um seine Verletzungen kümmerte, ließ der Tatverdächtige zudem noch die Luft aus beiden Reifen und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Fahrradfahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Der Unbekannte ist zirka 40 Jahre alt und 160cm groß. Er hat eine normale Statur und war bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer hell grünen Jacke. Der Ermittler des Verkehrskommissariats 1 sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Mann mit der auffällig grünen Jacke geben können oder das Unfallgeschehen beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

