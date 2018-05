POL-E: Essen: Zwei Einbrecher entwenden Modeleisenbahnen und Zubehör im großen Stil - Fotofahndung - Polizei sucht nach Zeugen

2 weitere Medieninhalte

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Um die vergangene Weihnachtszeit herum (20.12.18; 13:00 - 27.12.18; 09:00 Uhr) sind zwei Männer in mehrere Geschäfte auf der Bochumer Straße und auf der Dreiringstraße eingebrochen und klauten Modeleisenbahnen und Zubehör. Die Polizei sucht jetzt mit Foto nach den mutmaßlichen Dieben. Als einer der Besitzer (58) nach den Weihnachtsfeiertagen sein Geschäft öffnen wollte, fand er seine Räumlichkeiten in einem Chaos wieder. Es wurde alles durchwühlt, sowie unzählige seiner Artikel, wie Modelbahnen und Modelbahnenzubehör entwendet. Außerdem ist ein Tresor mit Bargeld mitgenommen worden. In einem angrenzenden Spielwarengeschäft sind die mutmaßlichen Diebe ebenfalls eingebrochen und klauten diverse Gegenstände. Die Polizei sucht nun Personen, denen in dem genannten Zeitraum etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist oder die Hinweise zu der Identität der Männer auf den Fotos geben können. Hinweise nimmt der zuständige Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell