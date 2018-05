POL-E: Essen: Demonstrationen in Steele - Bürger müssen am Sonntag mit Beeinträchtigungen rechnen - Bürgertelefon geschaltet

Essen (ots) - Am Sonntag, 6. Mai 2018, finden in Steele mehrere Demonstrationen und Aufzüge statt. Eine Gruppe, die sich "Eltern gegen Gewalt" nennt, hat ab 14.00 Uhr eine Demonstration auf dem Dreiringplatz angemeldet. Daran soll sich ein Aufzug anschließen. Ebenfalls haben das Bündnis "Essen stellt sich quer" und andere Organisationen Kundgebungen angemeldet, um gegen "Eltern gegen Gewalt" zu demonstrieren. Auch diese Kundgebungen sollen auf dem Dreiringplatz stattfinden. Die Polizei wird beide Kundgebungen trennen. Schon gegen Mittag wird die Steeler Innenstadt weiträumig abgesperrt. Während der Demonstrationen werden temporär immer wieder Straßen gesperrt werden müssen. Auch der öffentliche Nahverkehr wird beeinträchtigt sein. Das Parken auf dem Dreiringplatz wird am Sonntag, auch für Kirchenbesucher, nicht möglich sein. Die Polizei ist bemüht, die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.

Aktuelle Informationen zur Einsatzlage gibt es auf den Twitter- und Facebook-Seiten der Essener Polizei, sowie unter https://essen.polizei.nrw .

Am Donnerstag, Freitag und Samstag hat die Polizei ein Bürgertelefon unter der Nummer 0201/829-1055 freigeschaltet. In der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr beantworten Beamte Fragen der Bürger. Auch am Sonntag ist diese Hotline ab 10 Uhr bis zum Einsatzende besetzt.

Die Polizei wird mit einem Großaufgebot vor Ort sein und konsequent gegen Störer vorgehen. uf

