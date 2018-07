POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mann weist sich mit gefälschtem Führerschein aus

Delmenhorst (ots) - Mit einem gefälschten Führerschein wies sich am Donnerstag, 05. Juli 2018, gegen 15:15 Uhr, ein 25-jähriger Mann aus Delmenhorst aus. Der gebürtige Rumäne geriet mit seinem Pkw in der Straße 'Am Wollepark' in eine Verkehrskontrolle der Polizei Delmenhorst.

Dabei händigte er einen rumänischen Führerschein aus, der sich als Fälschung herausstellte. Die Beamten leiteten gegen den Mann Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Zudem war der benutzte VW Passat noch mit rumänischen Kennzeichen versehen, obwohl der Halter seinen Wohnsitz schon vor über einem Jahr nach Deutschland verlegt hatte. Eine Zulassung des Fahrzeugs in Deutschland hätte also bereits erfolgen müssen.

Wegen der nicht erfolgten Abführung von Kraftfahrzeugsteuern wurde ein weiteres Verfahren eingeleitet.

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell