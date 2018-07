POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl aus einer Tankstelle in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitag, 06. Juli 2018, gegen 03 Uhr, die Scheibe eines Tankstellengebäudes an der Delmenhorster Straße in Wildeshausen eingeschlagen. Durch das entstandene Loch griffen sie in das Innere und nahmen diverse Gegenstände an sich.

Da diese für die Täter wohl ohne Wert waren, wurden die Gegenstände noch auf dem Tankstellengelände weggeworfen. Weitere Wertgegenstände wurden nicht entwendet.

Der Schaden am Gebäude wurde auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

