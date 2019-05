Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Unfall mit Sattelzug in Syke - Pedelec-Fahrerin bei Unfall in Aschen schwer verletzt +++

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, den 19.05.2019, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Stuhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 19-jährigen VW-Fahrerin aus Twistringen und einem 64-jährigen BMW-Fahrerin aus Stuhr. Aufgrund einer roten Verkehrsampel musste der BMW-Fahrer abbremsen. Der direkt hinter fahrende VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem VW-Fahrer wurde festgestellt, dass er unter Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1300 Euro.

Diepholz/Aschen - Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Rennrad - Rennradfahrer entfernt sich unerlaubt

Am Sonntag den 19.05.2019 gegen 11:00 Uhr kam es in Aschen auf dem Rohfladderweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec - Fahrerin und einem Rennradfahrer. Die 71-jährige Pedelec - Fahrerin befuhr den Radweg in Richtung Verlatsweg und stieß hier mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer zusammen. Die 71-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte in den Graben. Der Rennradfahrer hielt nur kurz an und fuhr dann weiter ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die 71-Jährige wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, 05441-9710, entgegen.

Syke - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montagmorgen den 20.05.2019 gegen 07:10 Uhr kam der Fahrer eines Sattelzuges auf Friedholzstraße von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug, der eine Teerdeckenfräsmaschine geladen hatte, kippte um und landete im Graben. Der 46 - jährigen Fahrzeugführer aus Polen wurde leicht verletzt. Bei ihm wurde eine Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Die Friedholzstraße musste für die Bergung des Sattelzuges für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 100.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Lena Steinbrecher

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell