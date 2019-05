Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Überfall auf Einzelhandelsgeschäft ---

Diepholz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter überfiel gestern ein Einzelhandelsgeschäft in der Carl-Zeiss-Straße. Der Täter betrat gegen 17.20 Uhr das Geschäft und ging direkt zum Kassenbereich. Hier forderte er eine 44-jährige Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Schußwaffe. Als zwei weitere Angestellte hinzukamen, steckte der Täter das Geld ein und flüchtete aus dem Geschäft. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Flughafen oder Richtung Brinkum. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und Unterstützung aus Bremen, Delmenhorst und durch einen Polizeihubschrauber, führte nicht zum Ergreifen des flüchtigen Täters. Der männliche Täter wurde ca. 175 cm groß, Mitte 20 Jahre alt beschrieben. Er war komplett dunkel gekleidet und hatte eine Maske vor dem Gesicht. Er sprach in einem ausländischen, nicht näher beschriebenen, Akzent. Über die genaue Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnr. 05441 / 9710, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell