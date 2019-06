Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autofahrer gefährdet mit 3,31 Promille andere Verkehrsteilnehmer

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, B1, Braunschweiger Straße 04.06.2019, 22.10 Uhr

Mit sage und schreibe 3,31 Promille hinterm Steuer stoppte die Polizei am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr einen 29 Jahre alten polnischen Staatsbürger.

Der junge Mann war zuvor aufmerksamen Zeugen aufgefallen, als er mit seinem BMW in Schlangenlinien und ohne eingeschaltetes Abblendlicht auf der Bundesstraße 1 von Süpplingen in Richtung Helmstedt unterwegs war. Dabei geriet der 29-Jährige mit seiner Fahrweise so stark in den Gegenverkehr, dass Fahrzeugführer ausweichen mussten um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Weiterhin behinderte er einen Notarzt- und Rettungswagen, die mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Helmstedt unterwegs waren und mehrfach abbremsen mussten, da sie den BMW wegen dessen übermäßiger Fahrbahnnutzung nicht überholen konnten.

Die Zeugen befanden sich hinter dem BMW und hatten die Warnblinkanlage eingeschaltet, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Mittlerweile hatten sie auch über Notruf die Polizei alarmiert, die den BMW kurze Zeit später auf der B 1 kurz vor der Kreuzung B 1/ B 244 aufnehmen konnte. Zwei Funkstreifenwagen setzten sich direkt hinter den BMW und schalteten neben dem Blaulicht auch das Anhaltezeichen "Stopp Polizei" ein.

Doch anstatt zu halten beschleunigte der 29-Jährige seinen BMW, überfuhr die Kreuzung B1/B244 und rauschte über die Straße Braunschweiger Tor, den Kreuzungsbereich Triftweg, Glockbergstraße, Henkestraße und anschließend verbotswidrig in die Straße Braunschweiger Tor davon. Hier ging es weiter in Richtung Braunschweiger Straße wo es einem Funkstreifenwagen gelang, kurz vor der Leuckartstraße, sich vor den BMW zu setzen und diesen auszubremsen. Dabei fuhr der 29-Jährige mit seinem BMW in den vor ihm haltenden Funkstreifenwagen und beschädigt diesen.

Nun griffen die Polizeibeamten zu, zogen den Zündschlüssel ab und nahmen den 29-Jährigen widerstandslos fest. Ein nunmehr durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte stattliche 3,31 Promille. In der Folge wurde dem Fahrzeugführer im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen.

Der junge Mann durfte die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei zu Gast sein und seinen Rausch ausschlafen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ferner hat der 29-Jährigen den BMW ohne Zustimmung des rechtmäßigen Besitzers benutzt.

Somit wird sich der 29-Jährige nunmehr vor der Staatsanwaltschaft neben diversen Verkehrsordnungswidrigkeiten auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und Unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs verantworten müssen.

Die Polizei bedankt sich in diesem Zusammenhang bei der aufmerksamen Zeugin, die die Polizei alarmierte und sich mit eingeschaltetem Warnblinklicht hinter den BMW gesetzt hat um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen.

