Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Gebäude eines Freizeitparks

Tresore und Bargeld gestohlen

Kalkar-Wissel (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag (12. August 2019), 07:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gebäudekomplex eines Freizeitparks an der Straße Zum Wisseler See, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie einzelne Räumlichkeiten nach Diebesgut und hebelten weitere Türen zu Zimmern und Schränken auf. Die Täter entwendeten zwei Tresore und Bargeld in Form von Münzrollen. Die Tresore wurden wahrscheinlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell