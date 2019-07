Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brandeinsatz durch Handtuch auf Herd

Mönchengladbach-Odenkirchen, 19.07.19, 12:31 Uhr, Wetschewell (ots)

Am Mittag des 19.07., wurde die Feuerwehr Mönchengladbach durch aufmerksame Nachbarn in den Ortsteil Odenkirchen alarmiert. Hier hatte in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Rauchmelder einen Alarm ausgelöst. Da auf Klopfen und Klingen niemand öffnete, alarmierten die Nachbarn die Feuerwehr.

Ursache für den ausgelösten Rauchmelder war ein schwelendes Küchenhandtuch das auf einem eingeschalteten Herd lag. Verletzt oder zu Schaden kam bei dem Einsatz niemand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Rauchmelder schon auf der Straße zu hören. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt über die Wohnungstüre. Die Wohnung war leicht verraucht, auf dem eingeschalteten Herd lag ein Küchenhandtuch. Der Herd wurde ausgeschaltet und das schwelende Tuch abgelöscht. Personen wurden in der Wohnung nicht angetroffen. Abschließend erfolgte die Entrauchung der Wohnung. Weitere Maßnahmen waren zum Glück nicht erforderlich.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BA Christoph Musch

