FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Mönchengladbach-Dahl, 17.07.2019, 11:59 Uhr, Brunnenstraße (ots)

Zur Mittagszeit kam es am heutigen Mittwoch auf der Brunnenstraße in Höhe der Hausnummer 123 zum Frontalzusammenstoß eines PKW und eines Lieferwagens. Ebenfalls involviert war ein Rollerfahrer, der an der Stelle stürzte. Die Fahrerin des PKW und der Rollerfahrer wurden dabei verletzt. Der Rettungsdienst der Feuerwehr versorgte beide Verletzten und transportierte diese im Anschluss in geeignete Unfallkliniken. Durch die ebenfalls alarmierten Feuerwehrleute wurden auslaufende Betriebsmittel mit Ölbindemittel abgestreut, um ein Eindringen in die Kanalisation zu verhindern. Weitere technische Hilfemaßnahmen waren nicht erforderlich. Die Polizei sperrte die Brunnenstraße während der Rettungsmaßnahmen zwischen An der Landwehr und dem Dahler Kirchweg und nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen der Technik- und Logistikabteilung (Holt), der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr mit 18 Einsatzkräften.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

