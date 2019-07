Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Unfallflüchtigen nach Kollision in Schameder

Erndtebrück-Schameder (ots)

Zu einer Unfallflucht mit beträchtlichen Schäden rückte die Polizei am Dienstag (09.07.2019) in die Straße "Jägersgrund" aus. Dort stieß in der Zeit von 04:40 - 14:15 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand parkenden schwarzen Kleinwagen. Der für den Unfall verantwortliche Fahrer oder Fahrerin flüchtete und hinterließ einen Schaden von rund 3.000,- Euro. Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg bittet um sachdienliche Hinweise unter 02751-909-0.

