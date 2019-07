Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hochwertige Endstufe gestohlen

Siegen (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen (06.07.2019) stahlen Unbekannte Teile der technischen Ausrüstung rund um die Veranstaltung "Siegener Tag der Technik". Dazu waren in der Bahnhofstraße und am Scheinerplatz mehrere Stände aufgebaut. Der oder die Langfinger erbeuteten unter anderem eine hochwertige Endstufe der Marke "Coda Audio" und eine hölzerne, rollbare Lautsprecherbox. Der Wert des Stehlgutes wird schätzungsweise auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag beziffert. Hinweise bitte an die Polizei unter 0271-7099-0.

