Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schlägerei in der Poststraße

Rastatt (ots)

Bislang nicht geklärt ist die Ursache eines Streites zwischen einem 31-Jährigen und einem 40-Jährigen der sich am Dienstag kurz vor 18 Uhr in der Poststraße zugetragen hat. Die Kontrahenten waren nach bisherigen Erkenntnissen mit den Fäusten aufeinander losgegangen und verletzten sich gegenseitig so sehr, dass beide sich in ärztliche Behandlung begeben mussten. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Rastatt trennten die Streithähne konnten zunächst aber den Auslöser des Streites nicht in Erfahrung bringen. Hierzu sind weitere Ermittlungen erforderlich. Beide erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich an das Polizeirevier Rastatt, Telefon: 07222 761-0, zu wenden. /ag

