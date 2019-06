Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Streitigkeiten zwischen Nachbarn

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Eine notwendige ärztliche Behandlung im Krankenhaus war das Ergebnis einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 45-Jährigen und einem 49-Jährigen, die sich am Dienstag gegen 23:45 Uhr am Brahmsplatz in Lichtental zugetragen hat. Mutmaßlich kam es zwischen den beiden Kontrahenten in der zurückliegenden Zeit schon mehrfach zu Streitereien. Vom 49-Jährigen war zuvor die Polizei zu Hilfe gerufen worden. Dies hielt den 45-Jährigen jedoch nicht ab mutmaßlich den Älteren zu beleidigen zu bedrohen und mehrfach ins Gesicht zu schlagen. Wohl aufgrund der lautstarken Auseinandersetzung wurden Zeugen auf den Vorfall aufmerksam und warteten mit dem Verletzten auf die Streife des Polizeireviers Baden-Baden. Den 45-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung. /ag

