Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auffällige Einbrecher stahlen Mobiltelefone aus Ladengeschäft

Bild-Infos

Download

Netphen / Dreis-Tiefenbach (ots)

Am frühen Freitagmorgen (05.07.2019) sind Einbrecher in ein Ladengeschäft für Elektronikartikel eingedrungen. Die Langfinger suchten gegen 01:30 Uhr die Verkaufsräume an der Siegstraße auf und stahlen mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld. Die Beute packten sie in Plastiktüten mit der Aufschrift "TECXUS". Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um zwei auffällig bekleidete Verdächtige. Der eine trug eine kurze gelbe Sporthose und rote Sportschuhe, der andere einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Verdächtigen entkamen unerkannt. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 6 in Kreuztal bittet um sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell