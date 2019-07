Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher hinterlassen aufgebrochene Wohnungstür

Siegen (ots)

Am Samstag (06.07.2019) haben Unbekannte die Tür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Sieghütter Hauptweg aufgebrochen. Im Zeitraum von 09:00 - 15:00 Uhr drangen sie in die Wohnung ein und stahlen diverse kleinere Wertgegenstände sowie eine geringe Summe Bargeld. Der Schaden an der Wohnungstür beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei interessiert sich für sachdienliche Hinweise aus der Nachbarschaft (Hinweistelefon: 0271-7099-0).

