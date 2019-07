Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall mit fünf Verletzten

Siegen-Geisweid (ots)

Am Freitagabend (05.07.2019) um 23:00 Uhr zogen sich bei einem Verkehrsunfall auf der Birlenbacher Straße fünf Personen leichte Verletzungen zu. Ein 25-jähriger Focus-Fahrer war zunächst auf der Breitscheidstraße talwärts in Richtung Hüttenstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Birlenbacher Straße krachte er in die Seite eines dort in Richtung Birlenbach fahrenden Golfs. Die 28-jährige Golf-Fahrerin, drei weitere Insassen ihres Autos und auch der 25-jährige wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Rettungskräfte verbrachten die Verletzten in Krankenhäuser. Nach ersten Erkenntnissen entstanden Schäden von rund 27000 Euro. Die beiden beschädigten Autos mußten abgeschleppt werden.

