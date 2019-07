Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorrollerfahrer flüchtet nach Unfall

Ahaus (ots)

Am Dienstag befuhr ein noch unbekannter Motorrollerfahrer gegen 18.45 Uhr den Geh-/Radweg an der Aa-Umflut auf Richtung Vredener Dyk kommend in Richtung Wüllener Straße. An der Kreuzung mit den Geh-/Radweg der Straße Scharfland, kam es zum Zusammenstoß mit einem 23-jährigen Fahrradfahrer aus Ahaus. Dieser hatte nach eigenen Angaben den Geh-/Radweg der Straße Scharfland in Richtung Am Kalkbruch befahren und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Infolge des Zusammenstoßes kam er zu Fall und verletzte sich leicht. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Der Fahrer des blau-silbernen Piaggio (Eng Power) Motorrollers setzte seine Fahrt fort. Er wird wie folgt beschrieben: Jugendlich, hagere Gestalt, klein, bekleidet mit einer kurzen Hose und einer matt-grünen Jacke. Er trug einen schwarzen Helm. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260.

