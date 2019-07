Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Bocholt-Suderwick (ots)

Am Dienstagmorgen kontrollierten Polizeibeamte gegen 09.15 Uhr in Suderwick einen 41-jährigen Autofahrer. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und den Cannabiswirkstoff THC, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und ein Bußgeldverfahren einleiteten. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

