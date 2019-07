Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Firmentransporter aufgebrochen

Borken (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen noch unbekannte Täter die Heckklappe eines auf der Eichendorffstraße stehenden Firmentransporters auf und entwendeten Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

