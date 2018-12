Wesel (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 03.09 Uhr und 05.45 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Fastfood-Restaurant an der Schermbecker Landstraße ein. Dort durchsuchten sie ein Büro und flüchteten anschließend unerkannt. Ob und was die Täter erbeuteten, kann noch nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

