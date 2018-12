POL-WES: Kamp-Lintfort -Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Kamp-Lintfort (ots) - Am Dienstag, 04.12.2018, gegen 14:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Kamp-Lintfort auf der Nordtangente. Ein 44-jähriger Mann aus Baesweiler befuhr mit seinem Pkw die Nordtangente in Richtung Moerser Straße. In Höhe der Bendenstraße achtete er nicht auf den Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Kamp-Lintfort, der dort angehalten hatte, um in die Bendenstraße abzubiegen. Der 44-Jährige fuhr ungebremst auf den Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 59-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort gegen den Pkw eines 36-jährigen Mannes aus Kamp-Lintfort. Durch den Zusammenprall wurden der 59-Jährige, der 36-Jährige und sein 54-jähriger Beifahrer leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung zu einem Krankenhaus in Kamp-Lintfort verbracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Nordtangente vollständig gesperrt werden.

