POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw kam es am Donnerstag, kurz nach 15:30 Uhr, im Bereich der Karlsruher Karlstraße zu einem Unfall.

Nach den Feststellungen der Beamten der Verkehrsunfallaufnahme Karlsruhe übersah eine 29 Jahre alte BMW-Fahrerin beim Wenden die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Glücklicherweise blieben alle Beteiligte bei der Kollision unverletzt. Am Pkw sowie an der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

