Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kontrolle verloren und in Schuppen gefahren

Gronau (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag in Gronau ereignet hat. Zeugen beobachteten, wie gegen 21.20 Uhr zwei Pkw auf der Siemensstraße nebeneinander mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wendehammer fuhren. Ein 18 Jahre alter Gronauer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte in einen Schuppen und anschließend gegen einen Wagen, der im Wendehammer gestanden hatte. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ebenso ein 35-jähriger Gronauer, der sich im Bereich des Gebäudes aufgehalten hatte. Der andere an dem Geschehen beteiligte Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen kleineren Pkw gehandelt haben. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter Tel. (02562) 9260 zu melden.

