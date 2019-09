Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Spielautomaten aufgebrochen

Hamm-Mitte (ots)

Drei Spielautomaten brachen Unbekannte am Dienstag, 10. September, in einer Gaststätte am Marktplatz auf, um Bargeld zu stehlen. Zuvor hatten die Einbrecher ein Fenster eingeschlagen. Ein Zeuge konnte gegen 3 Uhr zwei Männer bei ihrer Flucht beobachten. Ein Tatverdächtiger trug eine grau-grüne Jacke, dunkle Jeans und dunkle Schuhe. Der zweite Flüchtige war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Bei dem Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

