POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 23.08.2019

1. Um mehrere Tausend Euro betrogen, Flörsheim Juli/August 2019

(He)Unbekannte Betrüger verleiteten in den vergangenen Wochen eine Flörsheimerin dazu, mehrere Tausend Euro auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Für das Geld bekam die Geschädigte keinerlei Gegenleistung. Anfang Juli bekam die russischsprachige Dame die ersten Anrufe der ebenfalls russisch sprechenden Täter. Diese tischten der Dame eine Geschichte auf, dass sie und ihre Familie "große Probleme habe", beziehungsweise "krank sei", der Anrufer ihr jedoch helfen könne. Die Angerufene sei verflucht, könne sich jedoch von dem Fluch "freikaufen". Für das Geld würde sie unter anderem Schmuck aus Russland geschickt bekommen. Die Geschädigte wurde nun über Wochen hinweg mehrmals täglich angerufen und psychologisch beeinflusst. Immer wieder erfolgten Überweisungen. Als nun Geld für einen angeblichen Flug eines Kuriers von Moskau nach Frankfurt verlangt wurde; der Kurier sollte den angeblich erworbenen Schmuck überbringen, erstattete die Geschädigte Strafanzeige bei der Polizei. Die Polizei kann nur davor warnen, sich am Telefon oder auch auf persönliche Ansprache hin, auf solche Spielchen einzulassen. Betrügern fallen leider immer wieder, auch ausgefallene oder absurd erscheinende, Maschen ein, um an Vermögenswerte zu gelangen. Enkeltrick, falsche Polizeibeamte oder Handwerker, Schockanrufe usw........alles nur gemeine Tricks, um an das Geld der ausgesuchten Opfer zu gelangen. Legen Sie bei solchen Anrufen bitte sofort auf. Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein. Wenn die Täter erst einmal ihr Vertrauen gewonnen haben, ist es meist zu spät und Sie können deren psychologischen Tricks nicht mehr entkommen.

2. Fahrgast versucht zu flüchten - Taxifahrer ist schneller, Eschborn, Rödelheimer Straße, 23.08.2019, 00:15 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht versuchte der Fahrgast eines Taxis in Eschborn am Zielort ohne Bezahlung zu flüchten, musste jedoch einsehen, dass der über 10 Jahre ältere Taxifahrer anscheinend etwas sportlicher unterwegs war. Der Fahrgast ließ sich in der vergangenen Nacht bis in die Rödelheimer Straße in Eschborn fahren. Dort angekommen sprang er jedoch gegen 00:15 Uhr aus dem Taxi und rannte davon. Davon wenig beeindruckt nahm der Taxifahrer die Verfolgung auf und hatte diesen nach kurzer Zeit eingeholt. Gegen das Festhalten wehrte sich der 30-jährige Fahrgast, nach Angaben des 42-jährigen Taxifahrers, mit Schlägen und Tritten. Die hinzugerufene Polizei stellte die Personalien des 30-Jährigen fest. Nicht ganz unerheblich für den Gewinn des ungeplanten Wettrennens dürfte auch die starke Alkoholisierung des Flüchtenden gewesen sein.

3. Versuchter Einbruch in Schule, Flörsheim, Hauptlehrer-Urson-Straße, Feststellungszeitpunkt: 21.08.2019, 09:30 Uhr

(He)Gestern Mittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in Flörsheim an der Riedschule zu einem Einbruchsversuch gekommen war, bei dem ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Am Mittwochmorgen wurden an einem Fenster des dortigen Vereinsheimes Aufbruchsspuren festgestellt. Wann diese verursacht wurden, kann nicht abschließend gesagt werden. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Innere, sodass sie ohne Stehlgut wieder abziehen mussten. Hinweise auf die gescheiterten Einbrecher liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192)2079-140 zu melden.

4. Gartenhütten aufgebrochen, Neuenhain, Eschborn, 19.-21.08.2019

(He)Gestern wurden der Polizeistation Eschborn drei Einbrüche in Gartenhütten gemeldet, bei denen ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Zwischen Montagabend und Mittwochmittag machten sich die Täter auf einem im Bereich der Herrnbaumstraße in Bad Soden-Neuenhain gelegenen Gartengelände an zwei Gartenhütten zu schaffen. Diese wurden gewaltsam geöffnet und durchsucht. In einer konnten die Täter augenscheinlich nichts für sie Brauchbares auffinden und zogen ohne Diebesgut weiter. Aus der zweiten Hütte wurden Werkzeuge, Schrauben, eine elektrische Gartenschere sowie ein Stromgenerator entwendet. Ein weiterer Einbruch wurde aus Eschborn, aus einem in der Straße "An den Krautgärten" gelegenen Schrebergarten gemeldet. Hier wurde ebenfalls das Schloss einer Gartenhütte beschädigt und aus dem Innenraum eine Astschere, eine Schleifmaschine sowie eine Bohrmaschine entwendet. Die Astschere konnte im Umfeld aufgefunden werden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-140 zu melden.

5. Fahrerflucht in Flörsheim-Wicker, Wicker, Odenwaldstraße, 21.08.2019, 20:15 - 22.08.2019, 08:05 Uhr

(He)Gestern Morgen stellte ein in Flörsheim-Wicker wohnhafter BMW-Fahrer fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen in der Odenwaldstraße abgestellten PKW beschädigt und anschließend die Unfallörtlichkeit verlassen hatte. Der schwarze BMW der 5er Reihe war am Fahrbahnrand, kurz nach der Kreuzung Odenwaldstraße/Flörsheimer Straße, in Richtung Rheingaustraße abgestellt. Zwischen Mittwochabend 20:15 Uhr und gestern, 08:05 Uhr wurde die Stoßstange hinten linksseitig beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 700 Euro. Hinweise auf den / die Unfallverursacher-in liegen nicht vor. Der Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06190) 9360-0 zu melden.

6. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 35. Kalenderwoche

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche im Bereich Main-Taunus:

Donnerstag: B8, Gem. Bad Soden, Höhe Zufahrt Rote Mühle Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigten Messstellen geben kann.

