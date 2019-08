PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 22.08.2019

1. Kompletträder entwendet, Eschborn, Am Sportfeld, Mittwoch, 21.08.2019, 01:30 Uhr bis 07:40 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch vier Kompletträder eines in der Straße "Am Sportfeld" in Eschborn geparkten Mercedes entwendet. Dabei bockten die Täter das Fahrzeug auf, welches sie auf Backsteinen stehend zurückließen. Den Tätern gelang es, sich samt Diebesgut unerkannt vom Tatort zu entfernen. Der durch die Täter verursachte Sachschaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

2. In Pkw eingebrochen, Hofheim am Taunus, Rossertstraße, Dienstag, 20.08.2019, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 21.08.2019, 09:24 Uhr

(fs)Einbrechern gelang es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen in der Rossertstraße in Hofheim geparkten Audi einzubrechen. Aus diesem entwendeten die Täter mehrere Weinflaschen, bevor sie sich unerkannt vom Fahrzeug entfernten. Wie es den Täter gelang in den Pkw einzudringen, ohne dabei sichtbare Schäden zu hinterlassen, bedarf weiterer Ermittlungen. Das durch die Täter erbeutete Diebesgut wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Bargeld gestohlen, Hattersheim am Main, Eddersheim, Mönchhofstraße, Dienstag, 20.08.2019, 21:45 Uhr bis Mittwoch, 21.08.2019, 08:05 Uhr

(fs)Dieben gelang es in der Nacht zum Mittwoch rund 600 Euro Bargeld, aus einem in der Mönchhofstraße in Eddersheim geparkten Mercedes, zu entwenden. Dabei verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Art Zugang zu dem Pkw, welchen sie daraufhin nach Diebesgut durchsuchten. Im Anschluss an die Tat entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Verkehrsschilder beschädigt, Kelkheim, Frankenallee, Donnerstag, 22.08.2019,

(fs)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in der Frankenallee in Kelkheim einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro verursacht. Dabei beschädigten die Unbekannten zwei Verkehrsschilder sowie einen Straßenpoller. Den Tätern gelang es, sich unerkannt vom Tatort zu entfernen. Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden. 5. Fahrradfahrerin verletzt, Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße, Mittwoch, 21.08.2019, 14:40 Uhr

(fs)Gestern Mittag ereignete sich auf der Massenheimer Landstraße in Hochheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine 79-jährige Fahrradfahrerin verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach befuhr die 79-Jährige den Radweg, welcher entlang der Massenheimer Landstraße verläuft, in Richtung Massenheim, als sie auf Höhe des Friedhofes mit einem fahrbaren Rasenmäher kollidierte. Mit diesem führte der 63-jährige Fahrzeugführer ein Wendemanöver aus, bei dem er die Radfahrerin übersah, sodass es zur Kollision beider kam. In Folge der Kollision stürzte die Radfahrerin zu Boden, wobei sie sich verletzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

6. Radfahrer im Kreisverkehr übersehen, Schwalbach am Taunus, Am Erlenborn, Sossenheimer Weg, Mittwoch, 21.08.2019, 08:52 Uhr

(fs)Gestern Morgen ereignete sich im Kreisverkehr Am Erlenborn / Sossenheimer Weg in Schwalbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich mutmaßlich, weil ein in Richtung Eschborner Straße fahrender 60-jähriger Seat-Fahrer den bereits im Kreisverkehr befindlichen bevorrechtigten Radfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 650 Euro geschätzt.

7. Pkw beschädigt und geflüchtet, Hochheim am Main, Schwedenstraße, Mittwoch, 21.08.2019, 15:55 Uhr

(fs)Ein 24-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer hat gestern Mittag, im Laufe einer Rückwärtsfahrt, einen in der Schwedenstraße in Hochheim geparkten Citroen beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.050 Euro entstanden ist. Nach der Kollision, bei welcher der Citroen beschädigt wurde, entfernte sich der Fahrer zunächst vom Unfallort. Er konnte aber aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. Gegen den 24-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet.

