PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und der Kriminalpolizei Hofheim

Hofheim (ots)

22-jährige Frau getötet, Hofheim-Langenhain, 20.08.2019, 20:15 Uhr

(He) Gestern Abend wurde in Hofheim-Langenhain, im Bereich eines außerhalb gelegenen Pferdehofes, eine verletzte Frau aufgefunden. Nach umfangreichen Reanimationsmaßnahmen wurde leider der Tod der 22-Jährigen festgestellt. Zeugenaussagen zufolge gab es erste Hinweise auf einen vom Auffindeort der Frau geflüchteten Mann. Unmittelbar wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen sowie weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Ein Polizeihubschrauber kam ebenfalls zum Einsatz. Bis dato kam es zu keiner Festnahme. Die Hintergründe der Tat und die Rolle des sich von der Örtlichkeit entfernenden Mannes sind Gegenstand der Ermittlungen. Die polizeilichen Maßnahmen dauerten die ganze Nacht an und werden auch aktuell weitergeführt. Wir bitten um Verständnis, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weitergehenden Angaben gemacht werden können. Sollten sich weitere, relevante Informationen ergeben, wird nachberichtet. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, welche am gestrigen Abend im Bereich des Pferdehofes oder der umliegenden Gemarkung Personen, Fahrzeuge (PKW, Motorräder) bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-140 zu melden.

